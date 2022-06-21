Baronlar ve baroniçeler gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır'da uyuşturucu baronlarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 ilde 292 adrese 4 bin 200 polisle baskın düzenlendi ve 213 kişi gözaltına alındı' dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.

4 BİN 200 PERSONEL KATILDI

Kökünü kurutma operasyonun ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.

Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.

Esrar, eroin, kokain her ne varsa hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne, narkotik daire başkanlığımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.

"PROJELİ BİR OPERASYON"

Kolay bir Operasyon değildir. Bu operasyonun kendine ait özellikleri var, onun için başsavcılığımızın altını çizerek söylüyorum. Bu operasyon projeli bir operasyondur. Başından itibaren tek tek takip edilmiş, tüm dinlemeleri, delilleri elde edilmiş ve operasyona döndürülmüştür.

"BARONLAR VE BARONİÇELER GÖZALTINA ALINDI"

Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır.

960 PERSONELLE EREN-18 NARKOTİK OPERASYONU DA BAŞLADI

Bugün bir operasyon daha başladı. O da 61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren-18 Narkotik operasyonu. O da, 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık, şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyon.

Tekrar arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Huzurunuzda uyuşturucuya karşı mücadelede gençlerimizi korumaya çalışan, Türk Polis Teşkilatı'na, Türk Jandarma Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz.

ÖRGÜT PAÇAVRALARI VE KALAŞNİKOFLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şu anda girilen adreslerde gerek örgüt paçavraları, gerekse aynı adreslerde kalaşnikoflar da bazı adreslerde ele geçirildi. Tabi burada geçmişten kalan alışkanlık üzere, bir taraftan uyuşturucu, bir taraftan uyuşturucudan terör finansmanı elbette var.

Şunun altını çizerek ifade etmek lazım. Yaklaşık 2.5 yıldır, sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik operasyon yapmıyoruz.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle, büyük çoğunluğunun metamfetamin satıcısı şüphelilerinin oluşturduğu örgüte yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

4 BİN 200 PERSONEL KATILDI

Diyarbakır merkezli 10 ilde İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 200 polis görev alarak, 20 narkotik madde arama köpeğinin de bulunduğu operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adreste aramalar yapıldı.

8 AYLIK TİTİZ ÇALIŞMA

İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır'a getiren ve çevre illere dağıtan örgüt yöneticisi, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak uyuşturucu madde ticaretini, kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada operasyon gününe kadar, 243 kilo esrar maddesi ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin maddesi, 34 gram kokain maddesi, 10 adet uyuşturucu hap, 5 gram eroin maddesi, 1 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyona dair 64 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Şüphelilere yönelik 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde örgütün en üst piramidinde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildiği bildirildi.

"Kökünü Kurutma Operasyonu"nun Türkiye'de bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri olduğu ve bu operasyonla kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmalarının amaçlandığı belirtildi.