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12 Aralık 2021 Pazar 10:13:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 10:13:00

Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye iade edildi

Kaynak: AA

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Adana'da 'kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma ve tehdit' suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ‘Tabut Ali' lakaplı firari Ali Doğan Efe (35), Ukrayna'nın Kiev kentinde polisler tarafından yakalandı. Türkiye'ye getirilen ve Adana polisine teslim edilen Efe, tutuklandı.

Kentte 2009'da düzenlenen "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" operasyonunda yakalanıp cezaevine gönderilen ve dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali Doğan Efe'nin çarptırıldığı 21 yıl hapis cezası 2020'de Yargıtay tarafından onandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Efe'nin yurt içinde izine ulaşamadı.

KOM ekipleri, yaptıkları çalışmayla Efe'nin hakkındaki kararın kesinleşmesinden yaklaşık bir ay önce Ukrayna'ya kaçtığını belirledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle firari hükümlü hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunduğu tespit edilen firari hükümlü, operasyonla yakalanıp Adana'ya getirildi.

Çeşitli suçlardan da emniyette kaydı bulunan Ali Doğan Efe'nin, silahını tabutta saklayıp mezarlıklarda gizlendiği için çevresinde "Tabut Ali" lakabıyla tanındığı belirtildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : Interpol-Europol KOM ekipleri Ali Doğan Efe
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