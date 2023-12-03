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03 Aralık 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 11:00:00

Kırıkkale'de 1112 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: AA

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1112 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 1112 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : kırıkkale operasyon uyuşturucu hap
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