Kılıçdaroğlu ve Akşener'e inanan yok

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e inanan yok! Halkın yarısına göre 'gizli anayasa' gerçek

CHP, İYİ Parti, HDP, SP’nin bir araya gelerek yeni anayasa taslağı üzerinde çalıştığını iddia eden Ümit Özdağ’ın açıklamaları seçmen trafından inandırıcı bulundu. Araştırma şirketi Areda Survey, toplumdaki gelişmeleri Kasım ayı Sosyometre Araştırması’nda ele aldı. 2 bin 360 kişinin katıldığı araştırmada vatandaşların yüzde 50,1’i Özdağ’ın iddialarının doğru olduğunu düşünüyor.



YÜZDE 50.1 ’EVET’ DEDİ

3-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin 360 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 50,2’si kadınlardan oluşurken, eğitim durumunu lisans olarak belirtilen katılımcıların oranı yüzde 18,7 oldu. Araştırma sonuçlarına göre, “Ümit Özdağ’ın iddia ettiği CHP-İyi Parti-HDP’nin yer aldığı ortak anayasa çalışmasına inanıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 50,1’i evet dedi.

HDP’LİLERİN YÜZDE 15’İ

“Bugün seçim olsa oyumu HDP’ye” veririm diyenlerin yüzde 15,5’i de anayasa çalışması yapıldığına inandığını açıklarken, seçimini AK Parti’den yana kullanacağını ifade eden katılımcıların yüzde 94,1’i iddiaların doğru olduğunu düşünüyor. Eğitim durumunu lisansüstü olarak açıklayan vatandaşların yüzde 60,6’sı çalışmanın doğruluğuna inanıyor. Ümit Özdağ, anayasa çalışması yapıldığını ifşa ettikten hemen sonra partisi İYİ Parti’den ihraç edildi. Araştırmada bu detay da yer aldı. Katılımcıların yüzde 44,5’i ‘söyledikleri doğru, ihraç edilmesi yanlış’ derken, yüzde 37,5’i ‘söyledikleri yalan, bu nedenle ihraç edilmesi doğru’ dedi.

ORDUYA HAKARET CEZALANDIRILMALI

Araştırmada, CHP’li vekil Ali Mahir Başarır’ın “Türk ordusu satılmıştır” sözleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 56,8’i, “bu ifade ordumuza hakarettir, cezalandırılmalıdır” cevabını verdi. Bugün seçim olsa oyunu CHP’den yana kullanacağını belirten katılımcıların yüzde 95,2’si, HDP’ye oy vereceğini açıklayanların ise yüzde 88,5’i, Başarır’ın sözlerini doğru buldu.

TERCİH HDP İÇİN GİZLİ ORTAKLIK

Araştırmada katılımcılara yöneltilen “CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı’na resmi olarak HDP’yi dahil etmeli midir” şeklindeki soruya çarpıcı yanıtlar verildi. Soruya ‘Evet, gizli ittifak resmileştirilmelidir’ şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 46 olurken, Katılımcıların yüzde 14,1’i ise desteğin gizlice sürdürülmesini istiyor. HDP seçmeninin yüzde 77,3’ü “ittifak resmileşmelidir” derken, İyi Parti seçmeninin yüzde 69,6’sı “kesinlikle gizli veya açık ittifak olmamalıdır” şeklinde görüşünü ifade etti.