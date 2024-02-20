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20 Şubat 2024 Salı 06:50:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 06:50:00

Kayak öğretmeninin de korsanı var

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Kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu güneşli havada kayak yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

Kayak öğrenmek isteyenlerin de geldiği Uludağ'da kayak dersinin saati 2 bin TL, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti 750 ve kayak kıyafeti ise 500 TL.

Tatilcilere 2 saatte kayak öğrettiklerini söyleyen eski milli kayakçı Yahya Usta, eğitimin, belgesi olan kayak öğretmeninden alınmasının önemine dikkat çekerek, "Korsan taksici gibi korsan kayak öğretmenleri var. Ufak bir hatanın geri dönüşü olmuyor" dedi.

Etiketler : uludağ kayak tatil
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