Katar Emiri Al Sani Ankara'da

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26 Kasım 2020 Perşembe 15:34:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 15:52:00

Katar Emiri Al Sani, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani'yi Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Al Sani ile baş başa görüşecek. Peki, Görüşmede hangi konular ele alınacak? İşte haberimizin ayrıntıları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani'yi Beştepe'de resmi törenle karşılıyor. Başkan Erdoğan, Al Sani ile baş başa görüşecek. Peki, Görüşmede hangi konular ele alınacak? İşte haberimizin ayrıntıları...

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Ankara'ya geldi.

14.00'te baş başa görüşmeye geçilecek. 15.00'te heyetler arası görüşmeler yapıldıktan sonra 16.00'da da iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini artıran anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek.

BÖLGESEL KONULAR DA MASAYA YATIRILACAK

Libya ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ticari işbirliği olacak.

Etiketler : başkan erdoğan katar al sani ziyaret
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