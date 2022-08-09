09 Ağustos 2022 Salı 13:02:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 13:17:00
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı olayında yeni gelişme! 9 kişi adliyeye sevk edildi
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
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