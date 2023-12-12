'Kargo iade masrafları' iddialarına yalanlama: Tüketiciler ödemeyecek
Ticaret Bakanlığı, bazı yayın organlarında kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceğine dair çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, bazı yayın organlarında kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceğine dair çıkan haberler gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı Yayın Organlarında Kargo İade Masraflarını Tüketicilerin Ödeyeceğine Dair Haberler Gerçek Dışıdır
Bazı Yayın Organlarında Kargo İade Masraflarını Tüketicilerin Ödeyeceğine Dair Haberler Gerçek Dışıdır— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) December 12, 2023
(12.12.2023) pic.twitter.com/O3aoF22OEB
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