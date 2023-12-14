Kapadokya'ya Çinli akını

Kovid-19 ile mücadelenin başladığı 2020 yılına kadar Kapadokya'da yoğunluk oluşturan Çinli turistler, 2024'ün ilk yarısından itibaren yine bölgede ağırlanmaya başlanacak. Çin takvimine göre 10 Şubat 2024'te "Ejderha Yılı"na girecek olan dünyanın en kalabalık ülkesinden Kapadokya'ya gelecek turistlerin rezervasyon talepleri görülmeye başlandı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'ya Çinli turistlerin ziyaretlerinin gelecek yıldan itibaren pandemi öncesini aratmayacak ölçüde artacağı öngörülüyor.

Bölgedeki bir otelin genel müdür yardımcısı Teoman Gevrek, Çinli turistleri yeniden bölgede ağırlamayı arzu ettiklerini belirterek, "Çinli turistler bölgemiz için çok önemli. Pandemiye kadar yoğun ilgi gösterdiler. Şu anda yavaş yavaş Çin pazarının açılacağına dair emareler alıyoruz. Yeni uçak seferleri konulmaya başlandı. Umut ediyorum ki Çin pazarı eski günlerine dönecek. Çinli konuklarımız için özellikle yemek konusunda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geldiklerinde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacağız." dedi.

Ürgüp'teki bir otelin müdürü Sonay Kuyucu da Çinli turistler için Kapadokya'nın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade etti.

Çin'den bölgeye gelecek konukları beklediklerini kaydeden Kuyucu, şöyle konuştu:

"Çinliler bölgede çok büyük doluluk yaratıyor. Biz Çinlileri ağırlamaktan çok mutlu oluyoruz. 2019 yılında otelimizde çok fazla sayıda Çinli konuk ağırladık. Pandeminin ortaya çıkışında bölgenin en son Çinli gruplarını biz ağırlamış olabiliriz. Pandemi sürecinin bitişiyle Çin'den gelen münferit turistleri ağırladık ama bölgenin daha fazla kalkınması için grupların da gelmesi bekleniyor. Nisan ayından itibaren yoğunluk oluşturmaları bekleniyor ama öncesinde de bekliyoruz. Şubat ayı itibarıyla Çin yılbaşısı var. Bu dönem itibarıyla Çinlileri bekliyoruz. Çinli turistler Kapadokya'ya geldiklerinde mutlu dönüyorlar. Biz bunu konuklarımızın profilinden anlayabiliyoruz. Çok fazla Çinli turist ağırlayacağımızı umut ediyor ve bölgemize bekliyoruz."

Göreme beldesinde Çin lokantası işleten turizmci Bekir Coşkun ise 2020 yılına kadar Çinli konukların bölgede yoğunluk oluşturduğunu, yeniden aynı hareketliliği yaşamak istediklerini dile getirdi.

Çin yeni yılı tatili için işletmelerinde çeşitli hazırlıklara başladıklarını aktaran Coşkun, "Bölgemizin ağırlıklı misafiri Çinli turistlerdi. Kovid-19 sürecindeki kesintiden sonra Avrupa'daki Çinliler gelmeye başladı. Çin yeni yılı tatilinde ülkelerinden gelecek Çinlileri bekliyoruz. Kendi mutfaklarını Kapadokya'da sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.