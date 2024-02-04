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Kamerun'da TİKA tarafından yenilenen sağlık merkezi yılda 15 binden fazla kişiye hizmet verecek
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04 Şubat 2024 Pazar 16:47:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 16:47:00

Kamerun'da TİKA tarafından yenilenen sağlık merkezi yılda 15 binden fazla kişiye hizmet verecek

Kaynak: AA

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Kamerun'un Merkez Bölgesine bağlı Sa'a ilçesinde bulunan Nkol Mvak Entegre Sağlık Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan yenileme çalışmalarının ardından, hibe edilen tıbbi ekipmanlarla yeniden hizmete açıldı.

Kamerun'un başkenti Yaounde'ye 85 kilometre uzaklıktaki Sa'a ilçesinin Nkol Mvak köyünde, Kamerun Sağlık Bakanlığına bağlı olarak 1970'ten bu yana hizmet veren Nkol Mvak Entegre Sağlık Merkezinin çok büyük oranda zarar gören çatısı, duvarları, kapı ve pencereleri ile su tesisatı yenilenerek bölge halkının hizmetine sunuldu.

Ayrıca sağlık merkezinin TİKA tarafından tadilatı kapsamında ilaçların muhafazası, çeşitli tıbbi ekipmanların kullanılabilmesi, tanı ve tedavilerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için elektrik tesisatı döşenerek hizmet kapasitesi artırıldı.

Bünyesinde pediatri, ameliyat odası, laboratuvarlar ve hasta odaları bulunan sağlık merkezinin malzeme ve ekipman yetersizliği nedeniyle aktif durumda olmayan doğumhanesi, proje kapsamında tadil ve tefriş edilerek kullanıma uygun hale getirildi.

Gerekli hijyen koşullarının ve temiz suya erişimin sağlanması için inşa edilen su deposu, yenilenen su tesisatı ile entegre edilerek sağlık merkezi ile bölge halkının temiz su ihtiyacının giderilmesi amaçlandı.

Açılış törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Sa'a Belediye Başkanı Jean Blaise Messina Noah, Nkol Mvak ve Çevresi Genç Vatandaşlar Kolektifi (COJERENKE) Başkanı Christophe Awono ve TİKA Yaounde yetkilileri katıldı.

COJERENKE Başkanı Awono, burada yaptığı konuşmada, halkın sağlık hizmeti almak için artık uzun mesafeler katetmesine gerek kalmadığını belirterek, özellikle doğumhanenin yeniden hizmete açılmasının projenin temel taşını oluşturduğunu söyledi.

Awono, desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Sa'a Belediye Başkanı Noah ise "Türkiye'nin kalkınma yardımı modeli övgüyü hak ediyor çünkü TİKA projelerini ülkelerin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmektedir." diyerek, Nkol Mvak köyü ve çevre halkı adına Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti.

Proje kapsamında yeniden tam kapasite çalışmaya başlayan sağlık merkezinde yılda 15 binden fazla kişiye sağlık hizmeti verilmesi beklenirken, aynı zamanda bölgede anne ve bebek ölüm oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Etiketler : TİKA hibe sağlık merkezi Kamerun
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