Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 5.39'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 17, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-17
Saat:05:39:55 TSİ
Enlem:38.165 N
Boylam:37.399 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/I2cruJo9w7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi