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17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:24:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:24:00

Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 5.39'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Etiketler : Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD Elbistan ilçesi
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