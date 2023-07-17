Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 5.39'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.