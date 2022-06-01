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01 Haziran 2022 Çarşamba 12:43:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 12:43:00

Kadir Şeker yeniden yargılama sonucu tahliye edilebilir

Kaynak: AA

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Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in, yeniden yargılama sonucunda tahliye edilebileceği bildirildi.

Kadir Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirine, yerel mahkemenin Kadir Şeker'e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdiğini, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdüğünü hatırlattı.

    Yerel mahkemenin kararına itiraz ettiklerini anlatan Aladağ, "İstinaf mahkemesi talebimizi esastan reddetti. Temyiz talebi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 'haksız tahrik' indiriminin azami hadden uygulanması gerektiği, Şeker'e daha az ceza verilmesi gerektiği yönünde ilk derece mahkemenin kararını bozdu. Dosya, ilk derece mahkemesine girecek, ilk derece mahkemesi yeniden esas alacak. Malumunuz 12 yıl ile 18 yıl arasında olan cezada 12 yıl uygulanma ihtimali var bozma kararına göre. 12 yıl ceza uygulandığı takdirde, iyi hal indirimiyle 10 yıllık bir hapis cezası oluyor." diye konuştu.

    "Kısmen sevindirici bir haber"

    Şeker'in yeniden yargılanacağını, tarafların bir kez daha hakim karşısına çıkacağını belirten Aladağ, şöyle devam etti:

    "Bozma kararına uyulduğu takdirde ceza miktarı düşecek. Tutuklu kaldığı süre, infaz hükümleri dikkate alındığında da Kadir Şeker'in, bizim de talebimiz üzerine tahliye edilme ihtimali var. Tabii kısmen bizi tatmin edici bir haber. Zira biz 'Eylemde adam öldürme fiili gerçekleşmemiştir, bu eylemin meşru müdafaanın aşılması sınırları içerisinde değerlenmesi gerekiyor' diye iddia ettik. Kadir Şeker'in öldürme kastıyla hareket etmediğini defalarca ifade ettik. Olsa olsa 'kasten yaralamanın ölümle neticelenmesi' diye iddia etmiştik. Şimdilik alınan haber, bu hususların değerlendirilmediği ya da reddedildiği yönünde. Dolayısıyla verilecek ceza halihazırda istediğimiz bir durum değil."

    Henüz Şeker'in ailesiyle görüşemediğini ve Yargıtay kararı üzerine bir değerlendirme yapamadıklarını dile getiren Aladağ, "Kısmen sevindirici bir haber." dedi.

    Olay

    Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

    Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

    Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

    Etiketler : Kadir Şeker Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ
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