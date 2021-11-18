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18 Kasım 2021 Perşembe 12:47:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 12:47:00

Kaçak FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı

Kaynak: AA

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından firari FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Osman Kaplan'ın İstanbul'da yakalandığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski birinci sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan İstanbul'da yakalandı.

AA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı bulunan firari eski emniyet müdürü Kaplan'ın İstanbul Bahçelievler'de saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Kaplan'ın örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle telefon görüşmesi kayıtlarının olduğu ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği belirlendi.

Ankara'ya getirilen firari Osman Kaplan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : Ankara Emniyet Müdürlüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY Osman Kaplan
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