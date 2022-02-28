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28 Şubat 2022 Pazartesi 01:33:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 01:33:00

Kabine 'Ukrayna' gündemiyle toplanıyor

Kaynak: TRTHaber

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.

Etiketler : kabine başkan erdoğan cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantı ukrayna
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