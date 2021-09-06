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06 Eylül 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 17:00:00

Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı

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Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de başladı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte masada salgının gidişatına yönelik son durum ön planda olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı.

Toplantıda masada olacak ana gündem yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak. Aşılamadaki son durumun değerlendirileceği toplantıda, yerli aşı çalışmaları ve günlük vaka sayılarındaki artış ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durumla ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi beklenirken, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler de değerlendirilecek.

Gündemdeki bir diğer konu terörle mücadele olacak. Hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları ele alınacak.

OLASI GÖÇMEN TEDBİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerindeki illerde alınan önlemleri aktaracak. Yakalanan kaçak göçmenlere ilişkin veriler değerlendirilecek.

Akar ve Soylu son terörle mücadelenin bilançolarını da aktaracak.

Diplomasi ayağında ise gözler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çevrilecek. Afganistan'daki son gelişmeler ve uluslararası temasları hakkında Çavuşoğlu detayları aktaracak.

Suriye'de termik santralde meydana gelen petrol sızıntısı da kabinede ele alınacak.

EKONOMİ

TÜİK'in açıkladığı yüzde 21,7'lik büyüme rakamları da toplantısının gündeminde olacak. Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hedefleri ve atılacak adımları Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'a sunacak.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Erdoğan halka hitabında, alınan kararların detaylarını anlatacak.

Etiketler : kabine toplantısı cumhurbaşkanlığı başkan erdoğan
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