"İzmir'de Suriyeli çocuklara özel okul yapılıyor" iddiaları yalanlandı... Özel'e tepki yağdı
Kaynak: AA
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Vatandaşlar, konuya ilişkin iddiaları gündeme taşıyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Aklınızı kullanmıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
İddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzmir'in Bornova ilçesinde Bornova Anadolu Lisesi arazisi içerisinde ve çevresinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulu (Yık-Yap Projesi kapsamında yeniden inşa aşamasında) bulunmaktadır.
Aynı arazi içerisinde yapımına başlanan 4 derslikli anaokulu projesi, İzmir'in 2023 il yapım programına tanımlı olup bölgedeki anaokulu ihtiyacından dolayı programa alınmıştır. Proje, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce onaylanmış, akabinde Bornova Belediyesinden ruhsat alınmıştır.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberlere konu olan, "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 3, 2024
İzmir'in Bornova ilçesinde Bornova Anadolu Lisesi arazisi içerisinde ve çevresinde, Mesleki ve Teknik... pic.twitter.com/pLGarqo1EF
Yapımına başlanan söz konusu anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir. Anaokulunun yapımı tamamlandığında, 200 okul öncesi öğrencisi, eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanacaktır."
ÖZEL'E SERT TEPKİ
Söz konusu iddiaları gündeme taşıyan ve 'Gereği yapılacak' şeklinde tehditvari açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterildi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, Özel'in açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.
Sosyal medyada bir kullanıcı, , "Neden bir tweeti atarken bile aklınızı kullanmıyorsunuz?" diyerek Özel'e tepki gösterirken; başka bir kullanıcı ise "Konuyu ele alış biçimi ve zamanlaması yetersiz" sözleriyle Özel'i eleştirdi.
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