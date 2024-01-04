VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 23,85 milyar dolarlık ihracat
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Kosova'nın bağımsızlığına destek
MSB iddiaları yalanladı: Türkiye Montrö'yü hassasiyetle uyguluyor
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler
İşgalci İsrail zulmü sürüyor... 5 binden fazla Filistinli gözaltına alındı
"İzmir'de Suriyeli çocuklara özel okul yapılıyor" iddiaları yalanlandı... Özel'e tepki yağdı
04 Ocak 2024 Perşembe 12:48:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 12:48:00

"İzmir'de Suriyeli çocuklara özel okul yapılıyor" iddiaları yalanlandı... Özel'e tepki yağdı

Kaynak: AA

ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Vatandaşlar, konuya ilişkin iddiaları gündeme taşıyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Aklınızı kullanmıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir'in Bornova ilçesinde Bornova Anadolu Lisesi arazisi içerisinde ve çevresinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulu (Yık-Yap Projesi kapsamında yeniden inşa aşamasında) bulunmaktadır.

Aynı arazi içerisinde yapımına başlanan 4 derslikli anaokulu projesi, İzmir'in 2023 il yapım programına tanımlı olup bölgedeki anaokulu ihtiyacından dolayı programa alınmıştır. Proje, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce onaylanmış, akabinde Bornova Belediyesinden ruhsat alınmıştır.

Yapımına başlanan söz konusu anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir. Anaokulunun yapımı tamamlandığında, 200 okul öncesi öğrencisi, eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanacaktır."

ÖZEL'E SERT TEPKİ

Söz konusu iddiaları gündeme taşıyan ve 'Gereği yapılacak' şeklinde tehditvari açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlar, Özel'in açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medyada bir kullanıcı, , "Neden bir tweeti atarken bile aklınızı kullanmıyorsunuz?" diyerek Özel'e tepki gösterirken; başka bir kullanıcı ise "Konuyu ele alış biçimi ve zamanlaması yetersiz" sözleriyle Özel'i eleştirdi.

Etiketler : dezenformasyon chp özgür özel bornova anadolu lisesi iddia yalanlama
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX