2019 yılında 65 Milyon 903 Bin 424TL kâr eder PORTAŞ'ın şu anda CHP'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı olan Mesut Özarslan'ın Genel Müdürlüğü süresince 2023'te 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği de Ankara Büyükşehir Belediyesi denetim komisyonu tarafından açıklanan mali verilerde ortaya çıktı.

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın asfalt ihalesinde, ihaleye fesat karıştırıldığını ve buna müdahale etmediğini söyleyerek belgeleri ortaya döktü. İYİ Parti ve CHP ortaklığı yerel seçimlerle beraber sonlanırken seçim yaklaştıkça rekabet ve tansiyon gittikçe yükselmeye devam ediyor. İYİ Parti'nin ABB Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, katıldığı bir TV programında, Yavaş'ın bir asfalt ihalesine fesat karıştırılmasına müdahale etmediğini ve buna göz yumduğunu söyledi.

MANSUR YAVAŞ'IN ŞEFFAF İHALE ALGISI

Her defasında, şeffaf ihaleler ve hesap verilebilirlik algısıyla propaganda yapan Yavaş'ın, ihalelerle ilgili söylediği sözler de akıllara geldi. Yavaş, "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok" demişti.

ANKARA'DA İHALEYE FESAT KARIŞTI

Cengiz Topel Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi asfalt ihalesi yapıyor. Bu ihaleye katılan iki firmanın teklifi birebir aynıdır. Bahadır Grup İnşaat Arhat Enerji Anonim Şirketi'nin teklifi 242 milyon 382 bin 115 lira, Makimsan Asfalt'ın da teklifi 242 milyon 382 bin 155 lira yani kuruşuna kadar aynıdır. Bakın bu ihalede 27 tane iş kalemi var ve 27 iş kalemindeki birim fiyatlar dahi aynıdır. Bu orta zekalı bir kişinin az biraz ihale mevzuatına baksa, okusa bunun ihaleye fesat karıştırmak olduğunu ve kanunun 4734 sayılı yasanın 17. maddesinde doğrudan dolaylı teklif vermek olduğunu, TCK'da 237. madde açısından bunun müeyyidelerinin olduğunu bilir. Bu bilgi ve belgeler ilgili denetim komisyonu raporunda var. Mansur Yavaş hukukçu, bunu görmedi mi? Buna niye müeyyide yapmadı işte bu Makimsan denen şirket Mesut Özarslan'ın BELKO Genel Müdürlüğü'nde asfaltçısı işte onun için bunu yapamıyorlar. Teklifi böyle veriyorsan bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktır." ifadelerini kullandı.

PORTAŞ'I BATIRMIŞ

Öte yandan 2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'ın CHP'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan'ın genel müdürlüğü süresince 2023'te 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği bilgisi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan mali verilerde de yer alıyor.