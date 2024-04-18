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‘İstiklal Marşı' hazımsızlığı
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18 Nisan 2024 Perşembe 08:21:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 08:21:00

‘İstiklal Marşı' hazımsızlığı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı krizi yaşandı. AK Parti Grubu'nun İstiklal Marşı ve saygı duruşu talebini DEM ‘Kapalı alanda olmaz' diyerek reddetti. AK Partili meclis üyeleri ayağa kalkarak marşımızı okudu.

DEM Parti'nin adayı Ahmet Türk'ün kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı krizi çıktı. AK Parti Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebi DEM Parti grubu tarafından 'kapalı alanda olmaz' denilerek reddedildi. çıkan tartışma sonrası AK Partili üyeler salonu terk etmek üzere ayaklandı. Görüntü alan AK Partililerin telefonları zorla ellerinden alınarak görüntüler silindi. Gerginlik sonrası AK Partililer mecliste İstiklal Marşı okuyarak saygı duruşunda bulundu. O esnada DEM'li üyeler de oturdukları yerden izledi.

Yeşilli Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Sözcüsü Hayrettin Demir, krizi anlattı: "İlk meclis toplantısında İstiklal Marşı ve saygı duruşunun açılış gündemine konulmasını talep ettik."

TELEFONDAN SİLDİLER

"DEM Partililer de gündeme koyacaklarını söylediler. Ancak gittiğimizde gündemde olmadığını gördük. İlk toplantımızda aziz şehitlerimiz anısına İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunmamız gerekiyor. Bunun üzerine grup olarak tepki gösterdik. Cevap olarak 'Burası kapalı alan. Kapalı alanda olmaz' dediler. Toplantıyı terk edip istişare ettik. Geri dönüp okunmasını talep ettik. Grup olarak İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulunduk. Ahmet Türk dahil hiçbir DEM Partili saygı duruşunda bulunmadı, İstiklal Marşı'nı okumadı. Görüntü alan bazı arkadaşlarımızın telefonlarındaki görüntüler itiş kakış sonucu alınarak silindi."

Etiketler : ak parti dem parti mardin büyükşehir belediyesi ahmet türk istiklal marşı saygı duruşu
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