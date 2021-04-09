İstanbul'da vaka sayıları 1 ayda 10 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, İstanbul il sağlık yöneticileri ile salgın sürecini değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Koca, İstanbul'da mart başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını açıkladı. Bu rakama göre ülkedeki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu belirtti.

"İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz"

Bakan Koca, "İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." dedi.