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İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. yakalandı
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21 Kasım 2021 Pazar 15:34:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 15:35:00

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. yakalandı

Kaynak: DHA

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İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.

İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve Mustafa Kemal Y. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz A. ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Etiketler : organize suç örgütü Hanımağa Güniz A. Mustafa Kemal Y.
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