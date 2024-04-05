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05 Nisan 2024 Cuma 08:12:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 08:12:00

İstanbul'da “Mahzen-25” operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen “MAHZEN-25” operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli "Mahzen-25" operasyonları sonucu yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri ile düzenlenen ortak operasyonlarda 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerin eylemlerde kullanılan çalıntı motor, kask ve eylem silahları ile birlikte yakalandığı belirtildi.

Operasyonlar sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK 47 uzun namlulu silah, 3 adet otomatik tabanca, 1 adet çalıntı motor, 2 adet çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeye el konuldu.

Etiketler : istanbul operasyon şüpheli
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