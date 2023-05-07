İstanbul'a büyük müjde! Yeni proje resmen duyuruldu
Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için de bir müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçireceklerini söyledi. Söz konusu proje Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak.
AK Parti'nin, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada yeni bir müjdeyi daha açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir işe yaramadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık. Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız.