İstanbul'a büyük müjde!

AK Parti'nin, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada yeni bir müjdeyi daha açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir işe yaramadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık. Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız.