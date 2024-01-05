İstanbul Valiliği pazar günü için uyardı: Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği kentte Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağış için uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; İstanbul'un Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.