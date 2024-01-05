İstanbul Valiliği pazar günü için uyardı: Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor
İstanbul Valiliği kentte Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağış için uyarıda bulundu.
İstanbul Valiliği kentte Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağış için uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; İstanbul'un Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
#Meteoroloji'den alınan bilgiye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 5, 2024
��#İstanbul'un Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.
⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/hxRaa82aU9@meteoroloji_twi pic.twitter.com/t9vq3iAnZH
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