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İstanbul Valiliği pazar günü için uyardı: Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor
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05 Ocak 2024 Cuma 23:12:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 23:12:00

İstanbul Valiliği pazar günü için uyardı: Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor

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İstanbul Valiliği kentte Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağış için uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği kentte Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağış için uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; İstanbul'un Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Etiketler : soğuk hava yağış uyarısı İstanbul Valiliği KAR
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