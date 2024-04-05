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05 Nisan 2024 Cuma 16:12:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 16:12:00

İstanbul Havalimanı'nda 269 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor

Kaynak: AA

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Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan bugün 1404 uçuşun gerçekleşmesi ve toplam 269 bin 88 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli önlemler alındı.

Bu tatilde en çok tercih edilen havalimanı olması beklenen İstanbul Havalimanı'ndan artan seyahat talebiyle birlikte bugün 1404 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyor. Havalimanının bugün, 269 bin 88 yolcuya da ev sahipliği yapması bekleniyor.

Havalimanından, 9 Nisan Salı günü 1416 uçuşla 278 bin 688 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

Hava yolu şirketlerinden Ramazan Bayramı tatili için ek seferler
Etiketler : bayram istanbul havalimanı yoğunluk
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