İstanbul Fatih'te büyük yangın! Müze küle döndü
Kaynak: AA
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat Oyuncak Müzesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fatih'te Balat Oyuncak Müzesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi'ndeki Balat Oyuncak Müzesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri müzenin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın nedeniyle müze kullanılamaz hale gelirken, binanın iç kısmında da çökmeler meydana geldi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altında alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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