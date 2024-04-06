06 Nisan 2024 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 07:30:00
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Kaynak: AA
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor.
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