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06 Nisan 2024 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 07:30:00

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor.

Etiketler : kıyı emniyeti genel müdürlüğü istanbul boğazı gemi trafiği
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