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12 Ekim 2023 Perşembe 17:08:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 17:08:00

İsrail'den "evlerinizi boşaltın" uyarısı uyarısı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesine yönelik saldırıya hazırlık olarak bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, uçaklardan Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesine "hava saldırısı yapılacağı" uyarısının yer aldığı broşürler attı.

Broşürlerde, "Beyt Lahya bölgesi sakinleri, Hamas'ın operasyonları İsrail güçlerini, ikamet ettiğiniz bölgelerde harekete geçmeye sevk etti. Güvenliğiniz için derhal evlerinizi boşaltmalı ve bilinen sığınaklara gitmelisiniz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas'ın birçok hedefine saldırı düzenlemeye devam ettikleri yönünde açıklama yaptı.

Etiketler : Beyt Lahya saldırısı ev boşatma uyarısı sığınaklar
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