VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrailli komutandan Hamas itirafı: "Zor ve külfetli bir savaş"
"Filistin Devlet Başkanı Abbas'a suikast" girişimi iddiasıyla paylaşılmıştı: Gerçek başka çıktı
Dışişlerinden Rusya'nın AKKA kararı için açıklama: "Üzüntüyle karşılıyoruz"
Hamas'tan 12 yabancı esir için açıklama: "Bırakacaktık İsrail engel oldu"
Bakan Bolat açıkladı: "İsrail ile ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı"
Vahşetin faturası İsrail'e ağır oldu: Rezervler 7 milyar dolar eridi
07 Kasım 2023 Salı 17:11:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 17:11:00

İsrail boykotu etkili oldu! TROY'un kullanım hacminde büyük artış

Kaynak: AA

ABONE OL

Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı.

Şirketin X üzerinden yaptığı duyuruda, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimleri paylaşıldı.

TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya yükseldiği aktarılan duyuruda, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi.

Söz konusu artışta "İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarının boykot edilmesi ve yerli ürünlere yönelimin" de etkili olduğu belirtiliyor.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'in savaş suçları işlemesi ve sivil alanlara saldırılarının artmasının ardından dünya genelinde ve yurt içinde İsrail ürünlerine boykot kararları gündeme gelmişti.

Etiketler : TROY kullanım hacmi İSRAİL BOYKOT
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX