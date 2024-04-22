İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç vefat etti
İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.
Cenaze ile ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı belirtildi.
#SONDURUM İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti. pic.twitter.com/s18aWkTYn9— 24 TV (@yirmidorttv) April 22, 2024