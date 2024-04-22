İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç vefat etti

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç vefat etti

İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

Cenaze ile ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı belirtildi.