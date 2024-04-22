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22 Nisan 2024 Pazartesi 18:18:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 18:18:00

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç vefat etti

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İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

Cenaze ile ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı belirtildi.

Etiketler : İsmailağa Cemaatİ Hasan Kılıç VEFAT
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