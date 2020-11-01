İrem Derici Demet Akalın'ın sözlerine katılmıyor! 'Cabbar bir kadınım, kimseye ihtiyacım yok'
İrem Derici, Demet Akalın'ın ‘Bazı konularda erkeğin gücüne ihtiyaç duyuyorum' sözlerine katılmadığını söyledi.
Bebek’te görüntülenen şarkıcı İrem Derici, ‘’Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Benim hayatıma giren erkeklerin yeter artık bırak biraz da ben yapayım dedikleri oldu. Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım. Fiziksel güç hariç, kadınların erkeklerden bir farkı olduğunu görmüyorum’’ dedi.
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