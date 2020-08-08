Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
- Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi için başsağlığı mesajı
- Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Türkiye'de
- Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
- Bakan Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı!
- Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırısını kınadı