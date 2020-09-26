26 Eylül 2020 Cumartesi 11:16:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 11:18:00
Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
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