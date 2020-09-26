Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.