  • BIST
    1562.11
  • Dolar
    7,5979
  • Euro
    9,0484
  • Altın
    421,8800
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de koronavirüsten can kaybı 536 bin 925'e yükseldi
Saldırı hazırlığındaki teröristleri İHA tespit etti
AB'den aşı ihracatına ilave sınırlama uyarısı
Artvin'de büyük yangın! 55 eve sıçradı
Hapis cezası almıştı... HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
Biden'dan Putin'e sert sözler
TEKNOFEST 2021 bir dünya rekoru daha kırdı!
İmamoğlu hakkında karar verildi
55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu: 232 gözaltı
Akaryakıtta tavan fiyat kararı
Rehber güncellendi: İki doz aşı olanlara karantina uygulaması kalktı
Yerli seyir füzeleri artık daha güçlü!
FETO'nun çiftliğinde yiyen yiyene
İnternet hızında 103. sıradayız
İki yüzlü kebap şaşkınlığı
Sosyoloji mezunu avize üreticisi
Ekranlara dönüyor
Dizi değil reklamla döndü
Keşke 1960'larda yaşasam
Kalay ustalarına çırak yok
Atık yağlar sabuna dönüşüyor
9 yıldır süren kriz! Ara bulucu talebine ret
İmzalar atıldı! Türkiye dost ülke için inşa edecek
Türkiye ziyareti sırasında dikkat çeken açıklama
17 Mart 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 17:30:00

İnternet hızında 103. sıradayız

ABONE OL

Hayatımıza ilk 1993 yılında giren ve sonrasında yaşamımızın büyük bir parçası haline gelen internetin, pandemi dönemiyle kullanımı arttı. Ülke bazlı sabit geniş bant internet hızları da belli oldu.

Hayatımıza ilk 1993 yılında giren ve sonrasında yaşamımızın büyük bir parçası haline gelen internetin, pandemi dönemiyle kullanımı arttı. Ülke bazlı sabit geniş bant internet hızları da belli oldu. Böylelikle Türkiye'nin 30.51( Mbps) ile 170 ülke arasında 103'üncü sıraya yerleştiği görüldü. Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl internet ile alakalı basına 164 bin 883 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece internet hızı ile ilgili çıkan haber sayısı ise 3 bin 902 olarak saptandı. Pandemi dönemi ile birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim modeli internetin önemini arttırırken, home office çalışma sistemiyle daha da kıymetli bir hale geldi. Ülkemizde de çoğu şey online şekilde devam ederken, geçen yıl 5G'nin basında konuşulma sayısı 7 bin 964 haber oldu. Sosyal medya da ülkemizde en fazla kullanılan mecralar arasında yer alırken, 205 bin 878 haberle gündemde yer almayı başardı.

Ajans Press'in, Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 170 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye'nin 30.51( Mbps) ile 103'üncü sıraya yerleştiği görüldü. En yüksek internet hızı 238.59 (Mbps) ile Singapur'da görülürken, ikinci sıraya 231.70 (Mbps) ile Hong Kong, üçüncü sıraya ise 217.70 (Mbps) ile Tayland yerleştiği kaydedildi. En düşük internet hızı ile listenin son sırasında yer alan ülke 2.77 (Mbps) ile Türkmenistan'da olarak saptandı.

Etiketler : internet hız sıralama karadeniz
Reytingler işin karşılığını verdi

Reytingler işin karşılığını verdi
Bu galibiyet sana gelsin baba!

Bu galibiyet sana gelsin baba!
3 milyon liralık poz

3 milyon liralık poz
Osman Sekiz için hazır

Osman Sekiz için hazır
Online müzisyen oldu

Online müzisyen oldu
Alaturka şarkıya nostalji klip

Alaturka şarkıya nostalji klip
'Yıldırım' baskın

'Yıldırım' baskın
Komedi oyuncusu algısından kurtuldu

Komedi oyuncusu algısından kurtuldu
Nişantaşı tarzı

Nişantaşı tarzı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER