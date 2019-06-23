İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle bugünkü 23 Haziranda yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim."

(AA)