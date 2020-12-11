  • BIST
    1362.62
  • Dolar
    7,8671
  • Euro
    9,5352
  • Altın
    465,2170
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi
Başkan Erdoğan'dan peş peşe sert sözler: Hesabını vereceksiniz
22 ülke AB Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırıma karşı çıktı
Meteoroloji'den 42 il için turuncu alarm
Bakan Dönmez: TOGG banttan inmeden şarj altyapısı tamamlanacak
Ahu Yağtu'dan müjde! 'Zamansız Stiller' ile ekranlara dönüyor
Arıza dizisinin güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan: Kadınsan mücadelen fazla
Berkay'dan yılbaşında paralı dijital konser
Son Yaz'ın yıldızı Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım! 'Aldığın her nefese şükür'
Hazal Filiz Küçükköse'den çekimler öncesi ev değişikliği
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar tektaşını sakladı
Prematüre buzağına evinde bebek gibi bakıyor
Çamaşır ipinde hurma kuruttu hayatı değişti
Arka bacakları felçli Lokum'a yürüteç
Kışın çam, yazın ladin izi sürüyorlar... Günlük kazançları 750 lira
Zara'dan arabesk şarkılara yeni bir yorum
Serdar Ortaç: Konser talebi yok
Koronavirüs stresi sindirim sistemini vuruyor
Bugün burçları neler bekliyor? 11 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
8 yıldır beklenen Cyberpunk 2077 oyunu geldi
ABD'den nükleer B-52H uçaklarıyla gözdağı
Trump: Fas ve İsrail tam diplomatik ilişki kurulmasında anlaştı
Şanlıurfa'da üzerinde bomba olan terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
11 Aralık 2020 Cuma 15:25:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 15:25:00

İlk Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Meltem-3 Projesi'yle hizmetine giren ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı'na ilişkin, "Mavi Vatan'ın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak. Meltem Projesi kapsamında teslimatların tamamlanmasıyla deniz karakol uçaklarının sayısı 12'ye çıkacak. Entegre edilen sistemler sayesinde uçaklar, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, gözetleme ve keşif, ufuk üstü hedefleme, arama kurtarma gibi önemli görevleri üstlenecek" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

AA'da yer alan haberde SSB'den yapılan açıklamaya göre, Meltem Projesi kapsamında tedarik edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine giren 6 adet P-235 Deniz Karakol Uçağı, Doğu Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet ediyor.

Meltem Projesi'nin üçüncü aşamasında ise deniz gözetleme ve deniz karakol görevinde kullanılacak 6 adet ATR72-600 Uçağı tedariki ve Meltem Projesi çerçevesinde tedarik edilen görev ekipmanlarının uçaklara entegrasyonu amaçlanıyor.

Düzenlenen törenle Deniz Kuvvetlerinin envanterine giren ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, 8 bin 300 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip "Mavi Vatan"ın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak.

Meltem Projesi kapsamında teslimatların tamamlanmasıyla deniz karakol uçaklarının sayısı 12'ye çıkacak.

P-72 DENİZ KARAKOL UÇAKLARI

P-72 deniz karakol uçaklarının üzerine gelişmiş radar sistemi, elektronik destek tedbirleri, akustik işleme sistemleri, taktik veri linkleri 11 ve 16, MK46 ve MK54 torpido taşıma ve atma kabiliyeti gibi kritik sistemler entegre edildi.

Bu sistemler sayesinde uçaklar, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, gözetleme ve keşif, ufuk üstü hedefleme, arama kurtarma gibi önemli görevleri üstlenecek.

P-235 uçaklarında bulunmayan Link 16 sistemi, MK54 torpidosu taşıma ve atma gibi yeni özelliklere ilaveten P-72 uçakları daha uzun süre görev icra edebilecek kabiliyete sahip olacak.

İlk deniz karakol uçağı teslimatını takiben 2021 yılı içinde, ilave iki deniz karakol uçağı ile bir deniz genel maksat uçağının daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

PROJEDE YERLİ VE MİLLİ SANAYİNİN ROLÜ

Projeye Türk sanayisinin yoğun katılımı da sağlandı. TUSAŞ tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ve entegre lojistik destek aktiviteleri gerçekleştirildi.

ASELSAN tarafından ekipman tedariki sağlandı. Uçaklarda MİLSOFT tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunuyor. Deniz karakol yer istasyonu HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi.

SSB, bugüne kadar Deniz Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini geliştirme hedefiyle birçok sistemi hizmete hazır hale getirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının muharebe ve lojistik sahada gücüne güç katacak birçok hava, deniz, denizaltı ve lojistik projeleri de devam ediyor.

2021 yılı içinde deniz karakol uçaklarına ait görev sistemlerinin 3 yıl süreli lojistik destek hizmetinin başlatılarak, tedarik edilen sistemlerin işletme ve idamesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gerekli desteğin sağlanması planlanıyor.

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Havacılık Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, ana yüklenici LEONARDO adına Kıdemli Başkan Yardımcısı Nadia Steiner, alt yükleniciler adına TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan, MİLSOFT Genel Müdürü İsmail Başyiğit ve THALES Hava Araçları Direktörü Levent Taşkın katıldı.

Etiketler : deniz karakol uçağı mavi vatan meltem-3 projesi
Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine

Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine
Yasak Elma'nın usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın aile arası kutlaması

Yasak Elma'nın usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın aile arası kutlaması
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!
Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'

Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'
Manken Tuğba Özay'dan estetik açıklaması: Çoğu ünlü Testere filmindeki cadı karakterine benziyor

Manken Tuğba Özay'dan estetik açıklaması: Çoğu ünlü Testere filmindeki cadı karakterine benziyor
Aynur Aydın'dan samimi açıklamalar! 'Mavi tıklı'lar peşinde...

Aynur Aydın'dan samimi açıklamalar! 'Mavi tıklı'lar peşinde...
Kıraç'tan tek başına 'Hayat'

Kıraç'tan tek başına 'Hayat'
Doha'da ‘Seni Çok Bekledim' ile Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu!

Doha'da ‘Seni Çok Bekledim' ile Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu!
Burcu Esmersoy'un Kapadokya pozları

Burcu Esmersoy'un Kapadokya pozları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER