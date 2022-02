İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısının ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, Almanca ve Türkçe paylaştığı mesajında, "Irkçı Hanau saldırısının üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullanıldı.

Altun tarafından paylaşılan videoda, ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırının tanıklarının anlatımları yer aldı.

Saldırıdan kurtulmayı başaran Bilal Piter Minnemann isimli genç, yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Geceleri dışarıda yalnız olduğunda o günkü endişeyi hissettiğini belirten Minnemann , "O görüntüler aklımda ve hiçbir zaman çıkmayacak." dedi.

Saldırının tek kadın kurbanı 35 yaşındaki Mercedes Kierpacz'ın geride iki çocuğunu bıraktığı belirtildi. Kierpacz'ın annesi Sophia Kierpacz, torunlarının her gün "Annemiz nerede?" diye sorduğunu anlattı. Kierpacz, "Küçük kız şimdi 9 yaşında. Çocuklar hep soruyor, 'Büyükanne, annemiz nerede?' Çocuklara ne diyeceğim?" ifadelerini kullandı.

Anlässlich des rassistischen Anschlags in Hanau werden wir am Montag in unserem Präsidium für Kommunikation die Podiumsdiskussion "Auf der Suche nach Gerechtigkeit für die Opfer von Hanau: Die Bedrohung durch den rechtsextremen Terrorismus in Deutschland" veranstalten. pic.twitter.com/GaJlvAnXXz