İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn



Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekânı cennet, derecesi âlî olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere... pic.twitter.com/FroElZr4j3 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 14, 2024

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer için, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Dar-ı bekaya irtihal eden İslam Hukuku hocası, Prof. Dr. Faruk Beşer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Değerli bir alim, yazar ve akademisyen idi. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.