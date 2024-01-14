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14 Ocak 2024 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 13:30:00

İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer hayatını kaybetti

Kaynak: TRT Haber

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer için, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Dar-ı bekaya irtihal eden İslam Hukuku hocası, Prof. Dr. Faruk Beşer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Değerli bir alim, yazar ve akademisyen idi. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ilahiyatçı faruk beşer vefat
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