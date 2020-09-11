11 Eylül 2020 Cuma 17:39:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 17:43:00
İçişleri'nden flaş açıklama: Van'daki operasyonda 3 askerimiz şehit oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "YILDIRIM- 10 NORDUZ OPERASYONU kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, bir Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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- İçişleri'nden flaş açıklama: Van'daki operasyonda 3 askerimiz şehit oldu