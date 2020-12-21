  • BIST
    1384.43
  • Dolar
    7,6559
  • Euro
    9,3592
  • Altın
    462,8220
İstanbul
6 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
Valilik duyurdu: Vaka sayısı yüzde 40 düştü
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı
Dünya devleri kararını verdi: Türkiye'de üretecekler
Tüm dünyaya rezil oldu
Fuat Oktay kürsüde konuşma yaparken rahatsızlandı
Yeni koronavirüs türünün aşı üzerinde bir etkisi var mı?
Dünyada yapabilen 7 ülkeden biri Türkiye! 2021'de başlıyor
"Beni bu kulüpten kimse gönderemez"
Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve kar yolda
Savunma Sanayi Bakanı müjdeyi verdi: Her zaman alternatif vardır"
İşte PKK'nın iğrenç yüzü! Tecavüz ettikleri 5 kadına bombalı infaz!
Bu sefer de bekçilere saldırdı: Sizi buraya gömerim
Pasifik'te sular ısınıyor...
Koronavirüs, kalp kasında iltihaplanmaya neden oluyor
Yumruk yumruğa tokalaşmak da tehlikeli
Yılbaşı sofrasında kontrol sizde olsun
Saçınızdan günde 100 tel dökülüyorsa dikkat!
Instagram, TikTok'u bitirmeye kararlı
Kayserililer ayda 4 ton pöç yiyor
Rüzgar bebek 'nefese' muhtaç
Antartika değil Çıldır Gölü
Zoraki Misafir'den zoraki çıkış...
21 Aralık 2020 Pazartesi 19:18:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 19:18:00

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.

Tesisler, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde saat 22.00'den itibaren otellerdeki restoran, lokanta ve diğer salonlarda kayıt dinletilmesi de dahil hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

Otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Yılbaşı konaklama tesisleri
Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser

Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser
Cem Adrian'dan ikinci klip

Cem Adrian'dan ikinci klip
Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!

Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!
Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer! İsmail Ege Şaşmaz sete çıktı

Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer! İsmail Ege Şaşmaz sete çıktı
Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu

Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu
Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz

Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz
Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı'dan ilk tanıtım

Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı'dan ilk tanıtım
Rap bir yaşam tarzı!

Rap bir yaşam tarzı!
Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan karantina günlerinde aşk

Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan karantina günlerinde aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER