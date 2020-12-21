İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.
Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.
Tesisler, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek.
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde saat 22.00'den itibaren otellerdeki restoran, lokanta ve diğer salonlarda kayıt dinletilmesi de dahil hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.
Otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak.
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