78 terörist daha etkisiz hale getirildi

06 Mart 2021 Cumartesi 11:41:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 11:41:00
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Şubat ayında 78 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Sözcüsü Çataklı, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 23 bin 714 kişiden 1759'unun tutuklandığını açıkladı.
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