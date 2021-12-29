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29 Aralık 2021 Çarşamba 10:05:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 10:23:00

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-14 operasyonu başlatıldı

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanlığınca Batman'da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür operasyonu başlattı.

ÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman'da 620 personelle 'Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman'da 'Eren Kış-14 (Gömük) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 620 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı, kararlı ve başarı ile devam ettiği belirtildi.

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