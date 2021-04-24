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24 Nisan 2021 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 07:00:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto borsası Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in Türkiye'deki bankalarda üç ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, İstanbul Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk'tan iadesi için başlatılan işlemler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Soylu, "Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı." dedi.

Yapılan incelemede Özer'in Arnavutluk'ta olduğunun anlaşılması üzerine Emniyet Genel Müdürünün Arnavutluk'taki mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Oradaki Emniyet Genel Müdürümüz de bize çok uzak değildir. Eğitimini Türkiye'de bizim Polis Akademisinde aldığımız, sürekli ilişki içerisinde bulunduğumuz, benim de çok yakinen şahsen tanıdığım Emniyet Genel Müdürümüzün de yakinen ve şahsen tanıdığımız bir arkadaşımızdır. Ardından hemen Sayın İçişleri Bakanı ile görüştüm ki seçim bölgesindeydi. Seçim bölgesinde uzun uzadıya bir konuşma yaptık bu konuyla ilgili. Bu esnada da ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili o da görüşmelerimiz içerisindeydi. Adalet Bakanlığına uluslararası yakalama kararını gönderdi. Biz de bu arada sistemimizi hazır tuttuk. Hemen gece yarısı bu kararı aldık. Bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik tedbir almak için. Hemen gece yarısı Interpol'e bildirdik ve sabah saat 10.00 itibarıyla işlemler kırmızı bülten açısından tamamlanmış oldu. Burada özellikle şunu söylemem gerekir: Şahsın Türkiye'deki bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu, parasının bulunduğu üç ayrı hesapta. Bu açıdan yine orayla ilgili söylemem gerekir, oraya girerken de bu kadar var mı yok mu bunu tespit edemeyiz ama zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da oradan teyit ettik."

- "62 KİŞİ GÖZALTINDA"

Interpol kararının Arnavutluk'taki güvenlik güçlerinin eline ulaştığını vurgulayan Soylu, "Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalaması gerçekleştirilip Türkiye'ye getirilir inancındayız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, savcılığın talimatı uyarınca soruşturma kapsamında 78 kişinin tespit edildiğini, savcılık talimatıyla gözaltı kararı çıkarıldığını ve şu ana kadar 62 kişinin yakalandığını kaydetti.

Soylu, Kovid-19 nedeniyle izlem altında olan 2 kişiyle ilgili işlemlerin daha sonra yapılacağını, firari 13 şahsın yakalanması çalışmalarının ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu thodex
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