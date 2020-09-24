  • BIST
    1119.56
  • Dolar
    7,6226
  • Euro
    8,9126
  • Altın
    457,3510
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısında rekor
Almanya'da askeri istihbarat başkanı görevden alındı
Bakan Kasapoğlu Çotanak Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu
Şırnak'ta yakınları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı
Lavrov: Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmasıyla ilgili iş birliğine devam e ...
Başkan Erdoğan talimat verdi! Küçük Sara için müjde
Almanya'da Katolik Kilisesi'nin cinsel taciz mağdurlarına tazminat
Fransa Ombudsmanı Hedon, Calais'deki sığınmacıların insanlık dışı koşullarda yaşadığını bildirdi
MGK'dan Doğu Akdeniz mesajı: Türk milletinin menfaatleri hususunda taviz verilmeyecek
Ezeli rekabette 392. randevu
Trump: Seçimlerde Yüksek Mahkemeden çıkan kararı kabul edeceğim
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
AB'den kripto paralara düzenleme teklifi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Miçotakis arasında kritik 'Doğu Akdeniz' görüşmesi
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da terör saldırıları: 2 ölü, 11 yaralı
İletişim Başkanlığından 'Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'
İstanbul'da servis ücretlerine zam yapıldı
Varank: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokma görevimiz var
Fetih ve Hamas'ın görüşmelerinden 'ulusal diyalog' kararı çıktı
Provokatör Portakal hakim karşısına çıktı
YÖK duyurdu: Rektörlük görevi sonlandı
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! Son 24 saatte 1113 kişi öldü
UEFA'dan "5 oyuncu değişikliği" kararı
24 Eylül 2020 Perşembe 19:39:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 19:39:00

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Yüksekova'da incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hakkari'deki programında gazetecilere yaptığı açıklamada, "En kısa sürede terörün de bertaraf edilmesiyle burada yaşayan vatandaşlarımız layık oldukları en güzel hizmetlere kavuşmuş olacaklar" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hakkari'de ve Yüksekova'da belediyelerin önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "En kısa sürede terörün de bertaraf edilmesiyle burada yaşayan vatandaşlarımız layık oldukları en güzel hizmetlere kavuşmuş olacaklar." dedi.

Hakkari'deki programının ardından Yüksekova'ya geçen İnce, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Buradan Yüksekova Belediyesine geçerek ilçede yapılan çalışmalarla ilgili sunumu izleyen İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıla yakın zamanda hem Hakkari'de hem de Yüksekova'da, belediye başkan vekillerinin çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının bölgede çalışmalar, projeler ve yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten İnce, bu hizmetleri yerinde görmek, aksayan bir yön varsa onları değerlendirmek ve hizmetlerin vatandaşlara en güzel şekilde yansıtılmasının önünü açmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Kısa sürede belediye hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve kaliteli şekilde ulaştırılması konusunda çok büyük yol alındığına tanıklık ettiklerini vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

"Hakkari ve Yüksekova'da şehir merkezleri bir şantiyeye dönmüş durumda. Hem altyapı hem üst yapı, yollar, ulaşım, sosyal hizmetler başta olmak üzere tüm belediyecilik hizmetleri hızlı bir şekilde yürütülüyor. Bu güne kadar yapılan projeleri yerinde gördük. Bundan sonra yapılacak projeler konusunda da bilgi aldık. Hem Ankara'dan bu konularla ilgili yapılacak destek konusunda hem de yerel imkanların kullanılması konusunda da gerekli tedbirleri belediye başkan vekillerimizle alıyoruz. En kısa sürede terörün de bertaraf edilmesiyle burada yaşayan vatandaşlarımız layık oldukları en güzel hizmetlere kavuşmuş olacaklar. Başka belediye başkan vekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Daha sonra çarşı merkezindeki çalışmaları inceleyen İnce, esnafla bir süre sohbet etti, sorunlarını dinledi.

İnce'ye, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan eşlik etti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER