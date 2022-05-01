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01 Mayıs 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 16:00:00

İBB'nin camii iddiası yalan çıktı!

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İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camii'nin elektriklerinin kesildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı" ifadesi kullanıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Teşvikiye Mahalle Muhtarlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Teşvikiye Camii'nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz" denildi.

Etiketler : Kıymetli İstanbullular Teşvikiye Camimi Teşvikiye Mahalle Muhtarlığı
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