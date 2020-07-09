İBB'de yapılan atama CHP'de kriz çıkardı

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü döneminde CHP yönetimince yolsuzlukla suçlanan Can Akın Çağlar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterlik görevine atanması anamuhalefet partisinde tartışmaya neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eleştiriler konusunda Çağlar’ı dinledikten sonra “parti içinde değerlendirme yapacaklarını” söyledi.

Çağlar, İBB’nin Saraçhane’deki Başkanlık binasındaki devir teslim töreniyle görevi Yavuz Erkut’tan devraldı.

NEYLE SUÇLANMIŞTI?

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından genel sekreterliğe atanan Çağlar, 8 yıl önce CHP İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Sezgin Tanrıkulu tarafından yolsuzlukla suçlanmıştı. Erdoğdu, 9 Ağustos 2012’de düzenlediği basın toplantısında, TBMM KİT Komisyonu’nca Ziraat Bankası’nda tespit edilen bazı usulsüz işlemlerin yanı sıra banka içinden kendilerine ulaştırılan belgeleri anlatarak, Çağlar’ın kredilerde yolsuzluk yaptığını, İstanbul Bayrampaşa’daki ORA AVM’ye ‘batık kredi’ verdiğini iddia etmiş, o dönem görevli olduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğinden istifasını istemişti.

Aykut Erdoğdu

PARTİDE ŞOK

Çağlar’ın atamasını dün basından öğrenen CHP’li yöneticiler de şaşkınlık yaşadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, atamayla ilgili, “Biz de basından takip ettik” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da dün akşam saatlerine kadar sessizliğini korudu. CHP’li Özkoç da partili milletvekillerinden Çağlar’ın açıklamasını beklemelerini istedi.

DURSUN ÇİÇEK’TEN TEPKİ

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü döneminde CHP yönetimince yolsuzlukla suçlanan Can Akın Çağlar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterlik görevine atanması anamuhalefet partisinde tartışmaya neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eleştiriler konusunda Çağlar’ı dinledikten sonra “parti içinde değerlendirme yapacaklarını” söyledi.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de önceki gün attığı tweet’le atamaya tepki gösterdi. Çiçek “Can Akın Çağlar kimdir? Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında FETÖ suç örgütü ve ortaklarının işlediği hukuk cinayetlerinin mağduru olduğumuz dönemde, İstanbul’a tayin isteyen sevgili eşimi HANAK/ ARDAHAN’a süren genel müdürdür. Bu infaz talimatını kimden aldı?” dedi.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

1962 yılında Sivas’ta doğan Can Akın Çağlar, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Çağlar, aynı üniversitede Para ve Bankacılık konulu yüksek lisans programına katıldı. Mesleki kariyerine 1985 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak başladı. 1995–1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1997-1998 yılları arasında Egebank AŞ’de Genel Müdür Yardımcılığı ve Ege Yatırım AŞ’ de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ardından 1998-2003 yılları arasında Family Finans AŞ’ de Genel Müdürlük görevini üstlenen Çağlar, 2003 yılında Ziraat Bankası AŞ’ye Genel Müdür olarak atandı. Çağlar 2 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılarak Eureko Sigorta AŞ’de Genel Müdürlük görevini üstlendi. Çağlar, 10 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Eureko Sigorta AŞ Genel Müdürlük görevinden sonrasında da Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevini bırakmıştı.

ORA AVM’DE NE OLDU?

Ağaçkakan İnşaat AŞ’ye ait olan ORA AVM Ekim 2011’de kapılarını açtı.

İçinde, 200 dükkanlık AVM’nin yanı sıra iki otel ve temalı parkın da olduğu dev tesis banka kredisi ile inşa edildi.

Toplam 270 milyon Euro’luk Ziraat Bankası kredisinin ödemelerinde sıkıntı yaşanmaya başladı.

Beklenen müşteri potansiyeli yakalanamayan tesis, açılıştan 10 ay sonra kapandı.

Mali yapı bozulunca iflas erteleme talebi gündeme geldi.

Şirketin yeniden toparlanması için açılan iflas erteleme davasında, mahkeme iflas kararı verdi.

Verilen iflas kararını Yargıtay bozdu. Dosyaya yeniden bakan ticaret mahkemesi yeniden iflas kararı verdi.

İkinci iflas kararı da Yargıtay tarafından bozuldu.

Bankanın alacağı ile birlikte toplamda 3 milyar lirayı aşkın borcu bulunan ORA AVM ile ilgili nihai karar, 13 kişilik bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre verilecek.

İMAMOĞLU: HER ATANANA ELEŞTİRİ ; ÇAĞLAR: HİÇ SORUŞTURMAM YOK

İBB Genel Sekreterliği’ne atanan Can Akın Çağlar, görevi dün akşam teslim alırken mesaisinin ilk gününe hakkındaki iddiaları yanıtlayarak başladı. İmamoğlu ise “Can Bey’le liyakata sahip olduğu için el sıkıştım” dedi.

İBB’nin Saraçhane’deki Başkanlık binasındaki devir teslim töreniyle Can Akın Çağlar, görevi emekli olan Yavuz Erkut’tan devraldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada partili isimlerin atama kararı nedeniyle yönelttikleri eleştirilerle ilgili “Can Bey’le, bana hesap veremediği hiçbir konu olmadığı ve liyakata sahip olduğu için el sıkıştım. Kendisi bir partinin iktidarı döneminde bürokrat olabilir ama siyasi bir kimlik değil. Partili dostlarımın, parti yöneticisi arkadaşlarımın bana tepkilerini, eleştirilerini yadırgamıyorum. Hepsine verecek bir cevabım var. Biz birbirimize güveniyoruz be kardeşim ya ” dedi.

Gazetecilerin, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun geçmişte Çağlar’a yönelik suçlamalarına ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu, “Kademesine göre hiçbir arkadaşımın eleştirisiz göreve başladığını hatırlamıyorum. Buna Yavuz Erkut da dahil. Hiçbir insanın hesap veremeyeceği bir konu yoksa bizim için muteberdir. Yolsuzluk üzerinden, tanımadan eleştiren olacak. Bazı yanlış anlamalar olacak. Ben herkesle çalışmayı, liyakati önceleyerek süreci yönetmeye söz verdim ve öyle yola çıktım. Önümüzdeki süreçte çok kıymetli, deneyimli bir bürokrat olan Can Bey’le çok güzel bir dönemi geçirmek istiyorum” yanıtını verdi.

‘SİYASETİN ALANINA GİRMEDİK’

10 gün öncesine kadar hayatı yavaşlatıp, yarı emekli modunda yol alırken İmamoğlu ile tanıştığını belirten Çağlar, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin şunları söyledi: “35 yıldır bu piyasanın içindesiniz. İyi günleriniz kötü günleriniz olur. Kimi zaman alkışlarla ayrıldık. İnşallah buradan da güzelliklerle ayrılırım. Siyasetin alanına hiç girmedik. Yaptığımız görevlerde patronların tanımladığı görevlerde kaldık.

‘BELGELERİYLE İZAH ETTİM’

Görev yaptığım kurumlar içinde hesap veremeyeceğim hiçbir şeyim yok... Geçmişte, cebimde bin kişiye Boğaz’da yemek yedirecek kredi kartım olduğu halde, beni çalıştığım kurumun yemekhanesinden evime yemek götürmekle bile suçladılar. Dersimi iyi çalıştım. Bu kadar süreçte hakkımda hiç soruşturma açılmadan kamuda görev yapmış biri olarak şükrediyorum. Bu rahatlıkla karşınızdayım.”

Aykut Erdoğdu ile de buluştuklarını, her şeyi belgeleriyle izah ettiğini belirten Çağlar, “Ondan sonra aramızda saygılı bir ilişki oldu” dedi.