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18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:40:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:40:00

HSK, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nı açığa aldı

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Davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı

Antalya'da çeşitli suçlarından davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın açığa alındığı bildirildi.

Hakimle ilgili HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı.

HSK ikinci dairesi Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, O.İ. nin açığa alınmasına karar verdi.

Hakim O.İ. 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarından yargıladığı E.B ile aynı masada yemek yerken görüntülenmişti.

Etiketler : HSK ANTALYA Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
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