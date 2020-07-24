Hristiyanların ayinini kaçırmayan İmamoğlu'nun Ayasofya açıklaması 'pes' dedirtti

İstanbul'da Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra tekrar camii olarak açılması tüm yurtta sevinçle ve dualarla karşılandı. Birçok siyasetçi açılışta bulunurken İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da ortaya çıktı.

Daha önce hristiyanların özel gün programına katılan, hristiyan baş piskopozla ayin yapan İmamoğlu, Türk İslam alemi için bir dönüm noktası olan Ayasofya'nın tekrar camii olarak açılışının yapıldığı bu kutlu günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ankara'da olması tepkilere neden oldu.



İmamoğlu, gazetecilerin, “Ayasofya ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Davet gelmedi demiştiniz…” sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ayasofya protokol gerektirmez, başka zaman giderim"