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19 Temmuz 2020 Pazar 09:46:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 09:47:00

HDP'li Tuma Çelik'in karıştığı tecavüz vakası 3'e çıktı

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Süryani gazeteci Aydın Aslan, geçen yıldan beri HDP'nin Mardin milletvekili Tuma Çelik'in 3 kadına tecavüz ettiğini dile getirerek, Çelik üzerinden HDP'nin Süryanileri kontrol etmeye çalıştığını belirtti.

Brüksel'de yaşayan Süryani gazeteci Aydın Aslan, ''Orta Doğu kafası Asuri ve Süryanileri temsil etmeyen Süryani vekil Tuma Çelik' başlığı ile sosyal medyada yazdığı bir makaleyle sözkonusu vekilin kirli ilişkilerini ortaya koydu.

Aslan, Tuma Çelik'in bir çok kadına tecavüz ettiği söylentilerine dikkat çekerek, ''Söylentilere göre, yukarıda yazdığım Kürt aşiretlere mensup olan bir Kürt kadına cinsel istismar yüzünden olduğu iddia ediliyor. Söylentiler Nisan 2019 tarihten bu yana ortada dolaşıyor. HDP’nin her ne kadar bu söylentilerin önüne geçmesini denense de, bu iğrençliğin doğru olduğu Tuma Çelik ve MUP grubuna çok yakın olan kişiler tarafından da doğrulanıyor. HDP, KNK ve Dawronoye grubu ise bu konu hakkında sorulan hiçbir soruya resmi cevap vermiyor. Neden?''

ÜÇ KADINA TECAVÜZ ETTİ

Tecavüz edilen kadınlardan birine ulaştığını söyleyen Süryani gazeteci Aslan'' Son bilgilere göre Tuma'nın yüz kızartıcı şuçu üçe çıktı. Ben şahsen bu kadınlardan birisine ulaştım ve aldığımı bilgiler bunların doğru olduğu ihtimalini oldukça güçlendirdi. HDP Tuma Çelik konusunu perdelemek için yalan üretiyor. Agos Gazetesi 8 Kasım’ da “Hristiyan olduğu gerekçesiyle açığa alınan öğretmen için soru önergesi’’ başlıklı bir haber yayınlıyor. Haberin içeriğine bakınca Tuma Çelik mecliste bir soru önergesi vermiş bilgisini detaylı olarak yazıyor. Haber takibi yapan Assyria TV bunun yalan olduğunu, Tuma Çelik tarafından böyle bir önerge verilmediğini ortaya çıkarıyor. Agos yetkilileri ise Assyria TV’ye verdikleri cevapta bu haber bilgilerinin kendilerine HDP tarafından verildiğini açıklıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

HDP'nin “Halkların kardeşliği’’ sloganıyla riyakar bir politika izlediğini vurgulayan Aslan ifadelerine şöyle devam etti:

HDP, uzun yıllardır Ortadoğulu olmaktan çıkmaya çalışıyor. Kendisi seküler, kadın-erkek eşitliği ve buna kanıt olarak da “Eş başkanlık’’ gibi taktikleri uyguladı. Bir de, yaşadıkları ülkelerde azınlık olan Süryani ve diğer Müslüman olmayan azınlıklara “hamilik’’ yapıyorum görüntüsü verip, batıda büyük empati toplamaya gayret gösteriyor. Bu çerçevede, son genel seçimlerde, HDP Tuma Çelik adında bir Süryani olan ama 1990’lı yıllarda PKK tarafından kurulan “Dawronoye’’ hareketine mensup ve bu gruptan başka hiç bir Süryani’yi temsil etmeyen adamı Süryani temsilcisi olarak meclise soktu. HDP’nin Tuma Çelik denen adamı seçmesinin sebebi ise, temsil ettiği grubun Suriye’de PKK uzantısı PYD ye kayıtsız şartsız sadakat göstermesinden dolayı PKK kontenjanından HDP’ ye seçtirilmiş olmasıdır.

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