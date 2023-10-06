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06 Ekim 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 10:00:00

HDP İzmir il eş başkanları ve Buca ilçe başkanı gözaltında

Kaynak: İHA

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İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, HDP İzmir İl eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : hdp izmir buca gözaltı
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