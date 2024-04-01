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01 Nisan 2024 Pazartesi 08:13:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 08:13:00

Hatay'da kıran kırana seçim mücadelesi

Kaynak: AA

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı.

Türkiye sandık başındaydı. Dün saat 17:00 itibariyle sandıklar kapanırken, oy sayımına başlandı.

Türkiye genelinde yapılan mahalli idareler seçimlerinin sonuçları gelmeye başladı.

İşte Hatay için seçim sonuçları:

Açılan sandık: 100.00

AK Parti- Mehmet Öntürk: 44,47

CHP - Lütfü Savaş: 43,97

Hatay seçim sonuçlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz

ÖNTÜRK'ÜN ÖZ GEÇMİŞİ

Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaokulu Kırıkhan'da, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesinde tamamlayan Öntürk, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nü bitirdi.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Öntürk, Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı, 24, 25. ve 26. Dönem AK Parti Hatay Milletvekilliği ve ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Mehmet Öntürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

Etiketler : hatay mehmet öntürk ak parti seçim
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